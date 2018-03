Viele Wünsche ans Budget

Die Regierung will ein Nulldefizit. Und was wollen die Menschen? Eine Umfrage unter Experten.

Die Liste ist lang. Sehr lang. Und zwar die Liste der Begehrlichkeiten, die bei einem SN-Rundruf unter Experten "last minute" an Finanzminister Hartwig Löger herangetragen wurden. Nächsten Mittwoch liefert der Minister sein erstes Budget für die Jahre 2018 und 2019 ab. Lögers Vorgabe war es, insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro einzusparen.





Soziales



NGOs aus dem Sozialbereich appellieren an die Bundesregierung, den Rotstift nicht zu brutal einzusetzen. "Meine Bitte an die Bundesregierung lautet, behutsam bei der Erstellung des künftigen Budgets vorzugehen und die kleinen Leute, die keine Lobby haben, nicht zu vergessen", sagt Caritas-Präsident Michael Landau. Aufgabe der Politik muss es sein, die Schwächsten einer Gesellschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. "Ja, wir haben Verantwortung für kommende Generationen. Aber aus der täglichen Arbeit weiß ich, dass wir als Gesellschaft auch die Verantwortung für die armutsbetroffenen Frauen, Männer und Kinder heute und hier bei uns ernst nehmen müssen", sagt Landau im Hinblick auf die Schulden, die die neue Regierung eindämmen will. "Vor diesem Hintergrund stimmen uns als Caritas etwa die angekündigte Kürzung bei arbeitslosen Menschen, aber auch die diskutierte Abschaffung der Notstandshilfe sehr nachdenklich", sagt der Caritas-Präsident im SN-Gespräch.