Vier Jahre Ibiza-Affäre. Ist es wirklich erst vier Jahre her?

Am Mittwoch jährt sich zum vierten Mal der Beginn der Ibiza-Affäre. Vor exakt vier Jahren flimmerte zum ersten Mal das Video über die Bildschirme, das die Republik Kopf stehen ließ. Wenn man Revue passieren lässt, was seither alles passiert ist, glaubt man kaum, dass das erst vier Jahre her ist:

Österreich bekam eine Übergangsregierung mit der ersten Bundeskanzlerin. Türkis-Blau wurde durch Türkis/Schwarz-Grün ersetzt. Die FPÖ erlebte einen Komplettabsturz, stieg wie der Phönix aus der Asche und träumt mittlerweile ...