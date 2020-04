Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens, das wegen staatsfeindlicher Verbindungen von der Staatsanwaltschaft Graz geführt wird, sind am Montagvormittag in einer akkordierten Aktion von den Sicherheitsbehörden vier mutmaßliche Staatsverweigerer festgenommen worden. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Innenminister Nehammer kündigte weitere Details an