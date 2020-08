Vier-Tage-Woche: SPÖ signalisiert Geschlossenheit

Nach der internen Kritik an der von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner forcierten Arbeitszeitverkürzung versucht die SPÖ mit einer Aussendungsflut Geschlossenheit zu signalisieren. Ganze acht Stellungnahmen unter anderem aus den Bundesländern und Vorfeldorganisationen wurden am Samstagvormittag ausgeschickt, um Rendi-Wagner in ihrer Forderung den Rücken zu stärken.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Parteichefin Rendi-Wagner propagiert die Vier-Tage-Woche