Vierte Welle rollt: Wie rüsten sich die Spitäler für mehr coronakranke Kinder?

Die vierte Welle rollt und Kinder unter zwölf können nicht geimpft werden. Die SN fragten nach den Covid-Plänen.

In Österreichs Spitälern werden mit besonderer Aufmerksamkeit die Infektionszahlen bei Kindern mitverfolgt. Die unter Zwölfjährigen - fast eine Million Kinder - können (noch) nicht geimpft werden, die Delta-Variante ist aber so ansteckend wie Schafblattern. Wird das Virus in den Kindergarten oder in die Schule eingeschleppt, kann es schnell gehen mit den Infektionen. Die allermeisten verlaufen mild. Aber nicht alle. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr covidkranke Kinder ins Spital müssen, steigt.

Noch sei "die Lage sehr, sehr ruhig, nicht nur ...