Vierte Welle, vierter Lockdown - bis 17. Dezember?

Salzburg und Oberösterreich machen dicht, um die außer Kontrolle geratene Pandemie wieder in den Griff zu bekommen. Für wie lange, ist ungewiss. Und ungewiss ist auch, wie viele Länder dem Beispiel folgen werden (müssen).

1000 Neuinfektionen in Salzburg am Mittwoch, 2500 am Donnerstag - angesichts dieser dramatischen Entwicklung bleibe nichts anderes übrig als der Lockdown. Mit dieser Botschaft trat ein sichtlich zerknirschter Wilfried Haslauer am Donnerstag vor die Medien. Schließlich hatte der Salzburger Landeshauptmann bis zuletzt versucht, einen Lockdown zu verhindern. Nun haben Haslauer und sein oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer aber keine andere Wahl mehr.



1. Ab Montag Lockdown nach Vorbild "Osterruhe"

Der Lockdown wird sich laut Haslauer und Stelzer nach dem Ost-Lockdown richten, der im Frühjahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland galt. Die drei Bundesländer hatten sich damals zu dem harten Schritt entschlossen. Ursprünglich als nur wenige Tage dauernde "Osterruhe" angelegt, endete der Lockdown letztlich nach Wochen (Mitte April im Burgenland, Anfang Mai in Wien und Niederösterreich) und betraf auch die Schülerinnen und Schüler, für die fast die ganze Zeit über Fernunterricht galt. Einzelhandel, Gastro, Hotellerie, Kulturbetriebe, körpernahe Dienstleister, Sport- und Freizeiteinrichtungen waren geschlossen.

2. Ausgang und Kontakte werden beschränkt

Beim Ost-Lockdown, der nun als Vorbild für Salzburg und Oberösterreich herangezogen wird, galten ganztägige Ausgangsbeschränkungen mit den üblichen Ausnahmen (wie Einkauf von Grundgütern, Arbeit, Hilfeleistung, Spaziergang). Neu als Ausnahme dazu kam damals, dass das Haus auch zum Zweck der Abholung von Waren (Click & Collect) oder Speisen (Take-away in der Gastro) verlassen werden durfte. So soll es nun auch in Salzburg und Oberösterreich sein. Offen blieben grundsätzlich der Lebensmittelhandel und Apotheken. Treffen durfte sich während des Ost-Lockdowns nur ein Haushalt mit maximal einer anderen Person, bei der es sich um ein Familienmitglied oder eine enge Bezugsperson handeln musste. Das galt auch im Freien.

3. Strenge Masken- und Reiseregeln

In Wien galt damals an belebten Plätzen auch eine FFP2-Masken-Pflicht im Freien. Ferner war der Ost-Lockdown von strengen Ein- und Ausreiseregeln begleitet, um zu verhindern, dass beispielsweise Niederösterreicher zum Einkaufen nach Oberösterreich fahren oder Burgenländer in die Steiermark. Was nun genau für die Salzburger und Oberösterreicher gilt, soll der Bund festlegen.



4. Verordnung muss vom Bund kommen

Der Lockdown wird zwar von Salzburg und Oberösterreich gewünscht, aber nicht beschlossen. Die entsprechende Verordnung muss vielmehr von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kommen und in Absprache mit dem Hauptausschuss des Parlaments, in dem alle Parteien vertreten sind, in Kraft gesetzt werden. Laut Haslauer schafft das Rechtssicherheit und eröffnet anderen Bundesländern die Möglichkeit, sich dem nun von Salzburg und Oberösterreich geplanten Lockdown anzuschließen. Zunächst gilt die Verordnung für zehn Tage, kann dann aber beliebig verlängert werden.

5. "Vor Weihnachten wieder aufsperren"

Wie lange der Lockdown dauern wird, ist noch nicht absehbar. Laut Haslauer hätten die bisherigen Lockdowns nach drei bis vier Wochen ihre Wirkung entfaltet und die Situation in den Spitälern entlastet. Diesmal könnte es seiner Meinung nach sogar schneller gehen, da es ja schon die Impfung und Einschränkungen im Vorfeld gebe. Ziel sei es, "vor Weihnachten wieder aufsperren zu können", sagte der Salzburger Landeshauptmann. Sein oberösterreichischer Amtskollege Thomas Stelzer sagte, Ziel sei es, den Lockdown am 17. Dezember wieder zu beenden - allerdings nur für die Geimpften.



6. Lockdowns dauerten drei bis sechs Wochen

Die Erfahrungen mit den bisherigen drei bzw. vier Lockdowns sehen so aus: Beim ersten, im März 2020 verhängten bundesweiten Lockdown begannen die Lockerungen nach vier Wochen. Der zweite Lockdown, der Mitte November 2020 begann, wurde nach drei Wochen - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft - wieder gelockert. Unmittelbar nach Weihnachten 2020 wurde der dritte bundesweite Lockdown verhängt. Da begannen die Lockerungen nach sechs Wochen. Heuer im April verkündeten Wien, Niederösterreich und das Burgenland den Ost-Lockdown. Er endete je nach Bundesland nach drei bis fünf Wochen.



7. Die anderen Länder sind sich nicht einig

Wird ganz Österreich dem Beispiel Salzburgs und Oberösterreichs folgen? Danach sieht es nicht aus. Aus Tirol und der Steiermark kommt ein klares Nein zu einem Lockdown. Es könne nicht angehen, dass "80 Prozent eingesperrt werden, nur weil 20 Prozent unsolidarisch sind", hatte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bereits im Vorfeld erklärt. Außerdem, so gab er zu bedenken, gehe dann jegliche Motivation für das Impfen verloren. Sehr wohl in Richtung Lockdown tendieren Vorarlberg, Kärnten und Wien. Hingegen wollen sich Niederösterreich und das Burgenland vor dem Gipfel am Freitag nicht festlegen. Fest steht, dass die Fronten für oder gegen einen Lockdown bei den Landeshauptleuten nicht unbedingt entlang der Parteigrenzen verlaufen.

8. Belohnungen fürs Impfen werden überlegt

Um die Impfrate zu erhöhen, wird laut Haslauer derzeit an einem österreichweiten Belohnungssystem gearbeitet. Vorreiter war das Burgenland, das in einer Impflotterie unter allen Geimpften 1000 Preise, darunter drei Autos, ausgespielt hatte. Auch Geldzahlungen werden diskutiert. Die Denkfabrik Momentum-Institut schlägt 500 Euro Impfprämie für alle vor, die einen Zweit- oder Drittstich nachweisen können. Laut dem Institut würde das vier Milliarden Euro kosten, wäre aber um drei Viertel billiger als ein bundesweiter Lockdown. Der Rektor der Medizin-Universität Graz, Hellmut Samonigg, hat sich sogar für eine Impfprämie in Höhe von 1000 Euro ausgesprochen.

9. "Langfristig hilftnur die Impfung"

Laut Haslauer steht fest, dass nur eine Erhöhung der Impfrate die Pandemie besiegen könne. "Der Lockdown ist ein kurzfristiges Mittel, aber nicht die Lösung." Auch Salzburgs Gesundheitslandesrat Christian Stöckl betonte: "Nur die Impfung wird uns langfristig aus der Pandemie bringen." Fast wortidentisch äußerten sich Stelzer und Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.



10. Freitag ist der Tag der Entscheidungen

Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung des Lockdowns für Salzburg und Oberösterreich (vielleicht aber auch für weitere Länder oder ganz Österreich) fällt am Freitag. Da tritt in Tirol die Landeshauptleutekonferenz zu einer an sich turnusmäßigen Sitzung zusammen, die zum Lockdown-Gipfel umfunktioniert wird und an der unter anderem Kanzler Alexander Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein teilnehmen werden. Für Freitagabend ist eine Sitzung des Hauptausschusses angesetzt, um die Verordnung für den Lockdown abzusegnen.



11. Die Opposition ist unzufrieden

Im Hauptausschuss verfügen ÖVP und Grüne über eine Mehrheit, damit ist der Beschluss garantiert. Mit der Zustimmung der Opposition ist nicht zu rechnen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner findet es fahrlässig, den Lockdown in Salzburg und Oberösterreich erst am Montag in Kraft zu setzen. Er müsste schon am Freitag einsetzen.

12. Die Sozialpartner rufen nach Coronahilfen

Die Bundesregierung beriet am Donnerstag mit den Sozialpartnern über die kommenden Coronamaßnahmen. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter forderten von der Regierung klare Entscheidungen und eine berechenbare Situation. Auch der Ruf nach weiteren Coronahilfen wurde laut.