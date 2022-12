Viertel der Jungen zweifelt an Demokratie als Ideal

Fast ein Viertel der jungen Österreicherinnen und Österreicher bezweifelt, dass Demokratie die beste Regierungsform ist. Beim aktuellen Demokratieradar des Austrian Democracy Labs (ADL; 4.500 Befragte ab 14) haben nur 73 Prozent der unter-30-Jährigen der Aussage zugestimmt, dass Demokratie bei all ihren Problemen besser ist als jede andere Regierungsform. In der Gesamtbevölkerung halten 83 Prozent am Ideal der Demokratie fest.

SN/APA/dpa/Sina Schuldt Viertel der Jugend zweifelt am Ideal Demokratie