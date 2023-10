Vilimsky wird laut Kickl EU-Spitzenkandidat

Harald Vilimsky wird wieder freiheitlicher Spitzenkandidat bei der Wahl zum Europaparlament. Das kündigte Parteichef Herbert Kickl am Sonntag am Hartberger Oktoberfest an. Noch braucht es zwar eine Bestätigung durch die Parteigremien, wie Vilimsky selbst im Gespräch mit der APA bestätigte. Allerdings dürfte der EU-Mandatar in der FPÖ außer Frage stehen. Es gebe "weit und breit keinen besseren Spitzenkandidaten für die Europawahl", sagte Kickl bei der Veranstaltung.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Vilimsky geht für die FPÖ ins EU-Rennen