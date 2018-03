Vilimsky nach Messerattacke: "SPÖ hat Asylantenkriminalität importiert"

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat die Kritik von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zurückgewiesen. In einer Aussendung meinte Vilimsky, die SPÖ-geführte Regierung habe 2015 "mit ihrer Willkommenspolitik die Asylantenkriminalität erst so richtig nach Österreich importiert".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Vilimsky sieht Schuld bei der SPÖ