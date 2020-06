Virtuelle Live-Führungen durch Parlamentsbaustelle am Ring

Neben virtuellen Führungen durch das Ausweichquartier in der Hofburg bietet das Parlament nun auch Live-Besichtigungen der Baustelle im Originalgebäude am Wiener Ring an. Vermittlerinnen und Vermittler führen dabei per Online-Rundgang durch die Baustelle des historischen Parlamentsgebäudes, das im Moment saniert wird. Die Führungen stehen zu bestimmten Terminen via Livestream auf YouTube bereit.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Führungen via Livestream auf YouTube