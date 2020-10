Virtueller Tag der offenen Tür im Parlament am 26.10.

Nur virtuell öffnet das Parlament heuer am Nationalfeiertag seine Türen: 14 Videos auf der Homepage geben Einblick in die Parlamentsarbeit, das in Renovierung stehende historische Gebäude am Ring oder ins Demokratiequartier. Das große Tor am Josefsplatz, wo vor einem Jahr schon in der Früh Interessierte Schlange standen, bleibt wegen der Corona-Pandemie heuer geschlossen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Blick auf den Nationalrat im seinem Ausweichquartier