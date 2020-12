Vizekanzler Kogler: "Das ist eine Koalition im besten Sinne"

Der grüne Vizekanzler streicht die Erfolge in der Klimapolitik heraus. In einem Punkt kritisiert er die "mangelnde Sensibilität" der ÖVP.

In vier Wochen feiert die Koalition von ÖVP und Grünen ihren ersten Geburtstag. Die SN sprachen darüber mit Werner Kogler.

Wie sieht Ihre Bilanz über ein Jahr Türkis-Grün aus? Werner Kogler: Es ist in vielen Bereichen vieles gelungen. Nach den großen Anfangserfolgen im Coronamanagement haben wir sofort umgeschaltet auf andere Ziele im Bereich Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Mit dem Herausinvestieren aus der Krise war ja ein bissel Öko-Keynesianismus angesagt. Man kann die Budgets 2020/21 so zusammenfassen: So viel ...