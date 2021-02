Vizekanzler Werner Kogler: "Die Abschiebung von Kindern ist ein offener Konflikt"

Vizekanzler Werner Kogler verstärkt im Asylstreit nochmals den Druck auf die ÖVP.

Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler über christliche Werte, den Konflikt mit der ÖVP und die mögliche Quarantäne Tirols.

Es war keine einfache Woche. Lockerungen trotz vieler Infektionen, Koalitionskrach, Tirol muss zittern. Was liegt Ihnen am meisten im Magen? Werner Kogler: Es ist schon ein ganzes Jahr nicht einfach, aber wir wollen nicht jammern. Wir haben eine Verantwortung in dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise. Es geht um die Gesundheit und die Jobs vieler Menschen.

Ein Koalitionskrach erschwert da ...