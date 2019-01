Volksanwalt Kräuter: "Mindeststandards sind einzuhalten"

In der Diskussion um Flüchtlingsunterkünfte in Niederösterreich hat Volksanwalt Günther Kräuter am Sonntag festgehalten: "Menschenrechtliche Mindeststandards sind einzuhalten." Er kündigte an, dass er bei der Tagung des Menschenrechtsbeirates kommenden Dienstag "ausführlich über die Situation in Niederösterreich berichten" werde.

SN/APA/HERBERT-PFARRHOFER Flüchtlingsunterkunft in Greifenstein