Volksbegehren dürfen nicht für die Schublade sein

Wer keine frustrierten Bürgerinnen und Bürger will, muss erfolgreiche Volksbegehren ernst nehmen.

Das Volksbegehren "Don't smoke" hatte ein klares Ziel - den Qualm aus den Gastronomiebetrieben zu verbannen. 881.569 Österreicherinnen und Österreicher haben es unterschrieben. Wie immer man das Ergebnis interpretieren will, der Qualm der Nebelgranaten, die von den Parteien seit Ende der Eintragungsfrist geworfen werden, steht dem dichten, blauen Dunst in vielen Raucherlokalen um nichts nach.

Da gibt es eine FPÖ, die sich in ihrem Wahlprogramm dem Ausbau der direkten Demokratie verschrieben hat und Volksabstimmungen forderte, wenn für ein Anliegen 250.000 Unterschriften gesammelt werden. Für das "Don't smoke"-, das Frauenvolksbegehren (481.906 Unterschriften) und die Initiative "Gegen die ORF-Zwangsgebühren" (320.239 Unterschriften) gilt das nun nicht.