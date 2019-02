Vom Mann, der das Tabu brach

Nach 18 Jahren tritt Hans Niessl ab. Was bleibt vom roten Landeshauptmann, der gegen die Parteilinie mit der FPÖ regiert?

Am Anfang war der Schnauzbart. Doch der musste weg, als Hans Niessl aus purer Not im anlaufenden Landtagswahlkampf des Jahres 2000 als Spitzenkandidat der SPÖ-Burgenland installiert und damit zum künftigen Landeshauptmann nominiert wurde. Dank leichterer Lesbarkeit wurde aus Nießl noch rasch "Niessl" und er selbst auf den Wahlplakaten als der Regionalliga-Kicker inszeniert, der er einst war. Am 28. Dezember 2000 war es dann so weit: Der frühere Hauptschuldirektor und Bürgermeister des beschaulichen 3000-Einwohner-Städtchens Frauenkirchen im Seewinkel wurde als Landeshauptmann angelobt.