Vom (Partei-)Soldaten zum Kanzler - Wer ist Karl Nehammer?

Markige Sprüche nach außen, bestens vernetzt nach innen. Der neue ÖVP-Chef und designierte Bundeskanzler Karl Nehammer hat viele Herausforderungen zu meistern. Sein Studium und sein Standing in der Partei werden ihm dabei helfen. Ein Porträt.

"Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen", so kündigte Noch-Innenminister Karl Nehammer im Frühjahr 2020 die damals noch neuen Coronakontrollen der Polizei an und sorgte damit für Aufsehen. Immer wieder fiel der 49-Jährige durch markige Sprüche und mit einer durchaus konsequenten Linie in seiner Funktion als Innenminister auf. Etwa in der Migrationsfrage. So stellte er sich hinter die Abschiebung von zwei Mädchen, deren Mutter die Abschiebebescheide ignoriert hatte, und war stets ...