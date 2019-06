Von der BVT-Affäre bleibt wenig übrig

Außer Spesen nichts gewesen? Zentrale Ermittlungen wurden bereits eingestellt. Das ist nicht nur eine Niederlage für die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf das Wirken von Ex-Innenminister Herbert Kickl.

Am Anfang stand eine aufsehenerregende Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Am Ende könnte von den Vorwürfen so gut wie nichts überbleiben: Nach 16 Monaten BVT-Skandal sind die meisten Ermittlungen eingestellt worden. Am Montag war bekannt geworden, dass auch gegen den früheren schwarzen Spitzenbeamten Michael Kloibmüller nicht mehr ermittelt wird.

Das ist vor allem kein Ruhmesblatt für die Justiz, namentlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die federführend in der Affäre war und die Hausdurchsuchung beim BVT angeordnet hatte. Zunächst war die Razzia von einem Gericht als unrechtmäßig eingestuft worden. Nun lösen sich zentrale Vorwürfe in Luft auf. Zuletzt etwa jene rund um die Erstellung nordkoreanischer Reisepassrohlinge: Ein BVT-Referatsleiter und sein Asien-Sachbearbeiter sollen Passrohlinge rechtswidrig von der Staatsdruckerei beschafft und dem südkoreanischen Nachrichtendienst übergeben haben.

Der Tatnachweis konnte aber nicht erbracht werden. In Luft aufgelöst haben sich auch die Ermittlungen wegen Bestechlichkeit gegen zwei BVT-Mitarbeiter, weil sie eine vom Innenministerium genehmigte Dienstreise nach Südkorea gemacht hatten, zu der sie der südkoreanische Partnerdienst eingeladen hatte. Die WKStA ermittelt nur noch in einem Themenkomplex weiter, der zu der Razzia geführt hatte: Das sind die angeblich nicht durchgeführten Löschungen der Daten über einen Wiener Anwalt. Doch auch von diesen Vorwürfen ist wenig übrig geblieben. BVT-Chef Peter Gridling war schon Ende des Vorjahres entlastet worden, das Verfahren gegen seinen Stellvertreter wurde im April eingestellt. Insgesamt wird vonseiten der WKStA in Nebenaspekten noch gegen drei Personen ermittelt. Zwei weitere Verfahren wurden an andere Staatsanwaltschaften abgetreten. Unter anderem sind ungustiöse und sexistische Bilder auf dem Privathandy eines BVT-Beamten gefunden worden. Auch hier wurde das Verfahren eingestellt.

Zur Erinnerung: Auslöser für die Affäre war ein anonymes Konvolut all dieser Vorwürfe, das bereits Monate vor der Razzia in Umlauf war. Unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ging es dann Knall auf Fall: Sein Generalsekretär Peter Goldgruber übergab die Vorwürfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die schließlich handelte. Kickl meinte später im parlamentarischen U-Ausschuss, dass er die Vorwürfe nicht erhoben habe und auch keine Aufträge erteilt habe. Kickl dürfte es aber vor allem darum gegangen sein, das Ministerium von Schwarz auf Blau umzufärben. Dass die Razzia von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt worden war, deren Leiter ein FPÖ-Mann ist, machte die Sache nicht besser.

Kollateralschaden der Affäre: der enorme Reputationsverlust des heimischen Geheimdienstes. Ausländische Dienste sollen den Datenaustausch mit den Österreichern auf das Notwendigste reduziert haben.