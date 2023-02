Von der Privatwirtschaft ins Klassenzimmer: Quereinsteiger erzählen von ihren Erfahrungen

Wieso hängt man seinen alten Beruf an den Nagel und wird Lehrer? Zwei Quereinsteiger berichten darüber, was sie antreibt.

Ein großer Schritt vom Berufsleben draußen zurück an die Tafel.

Wie dreht man ein Musikvideo? Wie ist es, den grünen Vizekanzler Werner Kogler zu fotografieren? Und wie viel Geld verdient man als Fotograf? "All diese Fragen interessieren meine Schüler brennend", erzählt Marc Greber, der in einer Handelsakademie in Wien die Fächer Fotografie, Video und Webdesign unterrichtet. Fragen wie diese zu beantworten fällt dem Vorarlberger leicht, schließlich kommt er aus der Praxis.

Greber, der neben seinem Job in der Schule als Webdesigner selbstständig ist und eine Digitalagentur betreibt, ist ...