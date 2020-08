Zur wirtschaftlichen Bewältigung der Coronakrise werde die Kurzarbeit nicht ausreichen. Erforderlich sei eine Senkung der Lohnnebenkosten. Das erklärte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger Montagabend im ORF-"Sommergespräch".

Als kleinste Oppositionspartei haben es die Neos in Krisenzeiten wie diesen nicht leicht. Eingeklemmt zwischen einer Regierung, die in diesen schweren Monaten die Zügel in der Hand hält, und zwei weiteren Oppositionsparteien, die sich mit den Neos um Aufmerksamkeit balgen, ...