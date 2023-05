Von FPÖ gefordertes Zurückweisen an der Grenze wäre illegal

Pushbacks, wie sie die FPÖ will, sind nicht rechtens. Änderungen am EU-Asylsystem wären aber sinnvoll und notwendig, sagt ein Experte.

Die Forderung ist nicht neu: Die FPÖ spricht sich für Pushbacks aus, also für Zurückweisungen von Asylsuchenden an Österreichs Grenze. Wobei sich die Schlagzahl der FPÖ-Rufe zuletzt erhöht hat und die Rhetorik schärfer wird: "Ich bin ein Anhänger von Pushbacks", meinte der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner im "Presse"-Interview und fügte hinzu: "Ich will keinen einzigen Asylbewerber mehr in Österreich in den nächsten Jahren sehen." FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte am 1. Mai: "Machen wir's dem Orbán nach, bauen wir die Festung ...