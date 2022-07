Von Galtür bis Lassing: Die Krise als Booster für Politikerkarrieren

Erfolgreiches Agieren in der Krise kann für Spitzenpolitiker oder jene, die es werden wollen, zum Karrierebooster werden. Doskozil und Mattle sind die besten Beispiele. Der Krisenschub kann aber auch in die andere Richtung gehen.

Anton Mattle wird die gebeutelte ÖVP in die Tiroler Landtagswahlen führen. Gut, dass der Mann sich schon 1999 als Dorfbürgermeister als krisenfest herausgestellt hat. Bei der Lawinenkatastrophe von Galtür stand Dorfchef Mattle an vorderster Front, packte mit an und fand - ebenso unaufgeregt wie empathisch - die richtigen Worte.

SN/APA Mattle: Abgeklärter Auftritt bei Lawinenunglück als Booster.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist auch nie um Worte verlegen. Er polterte am Wochenende wieder einmal in Richtung seiner ...