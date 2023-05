Von Heinz Fischer bis Kay-Michael Dankl: In vielen Fällen war die ÖH ein Karrieresprungbrett

Wie sehr prägt die Zeit als Hochschulfunktionär? Thomas Wallerberger, der während "Uni brennt" mit Sigrid Maurer im ÖH-Vorsitzteam war, erzählt.

Die ÖH gilt seit jeher als Karrieresprungbrett in die Politik. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) und der Ex-Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP) wagten hier ebenso ihre ersten politischen Gehversuche wie die grüne Klubobfrau Sigi Maurer oder Neos-Abgeordnete Claudia Gamon und ihr Parteikollege Yannick Shetty. Aber auch Kay-Michael Dankl, der mit der KPÖ plus bei der Salzburger Landtagswahl einen erstaunlichen Wahlerfolg hingelegt hat, engagierte sich in der ÖH - und zwar als bildungspolitischer Referent der grünen Vorfeldorganisation Gras, in der auch ...