Von Migrations- bis zur Klimapolitik: Die ÖVP deklariert sich, der Wahlkampf hat begonnen

Weniger Sozialleistungen für neu eingereiste Migranten, Steuererleichterungen für Wohnungskäufer, mehr Druck auf Arbeitslose, Ja zum Verbrennungsmotor: Bundeskanzler Karl Nehammer positionierte sich am Freitag in seiner großen Rede als das, was er ist: Als Obmann einer deklarierten Mitte-rechts-Partei, der eine klare konservative Agenda verfolgt. Das löste helles Entsetzen in großen Teilen der Twitteria aus - und Irritationen beim grünen Koalitionspartner. Fest steht, dass der Wahlkampf für die nächste Nationalratswahl hiemit begonnen hat. Ein Wahlkampf, den die ÖVP in inhaltlicher Hinsicht auch ...