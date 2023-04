Vor 25 Jahren fiel der Grenzbalken am Brenner

Vor 25 Jahren - am 1. April 1998 - ist am Brenner der Grenzbalken zwischen Österreich und Italien entfernt worden. Im Zuge der Umsetzung des Schengener Abkommens legten die damaligen Landeshauptleute Wendelin Weingartner (Tirol) und Luis Durnwalder (Südtirol) selbst Hand an. Sowohl Weingartner und Durnwalder als auch die aktuellen Landeschefs Anton Mattle (Tirol) und Arno Kompatscher (Südtirol) sprachen am Samstag von einem "historischen Augenblick".

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Am 1. April 1998 verschwand der Grenzbalken am Brenner.