Vor Bablers erstem SPÖ-Parteitag stehen die Zeichen auf Sturm

Die SPÖ verheddert sich zunehmend in internen Debatten: Die Wiener enthielten sich in den Gremien beim neuen Statut, die Burgenländer sind wegen der EU-Liste stinksauer. Das sind keine guten Vorzeichen für den Parteitag am 11. und 12. November in Graz.

BILD: SN/ROBERT JAEGER / APA / PICTUREDESK.COM Burgenlands SPÖ fühlt sich benachteiligt: Norbert Darabos hätte ihrer Meinung nach auf Platz 5 der EU-Liste kandidieren sollen, nun wurde es der ziemlich aussichtslose Platz 7. BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit dem neuerlichen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Andreas Schieder. BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER SPÖ-Chef Andreas Babler am Montag nach den Gremiensitzungen. Nicht alle Landesgruppen stehen uneingeschränkt hinter ihm.