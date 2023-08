Vor dem Sommergespräch mit Werner Kogler: Wunsch und Wirklichkeit der Grünen

Wie geht es den Grünen? Der Regierungsmotor stottert, ÖVP und Grüne tauschen am Laufband Unfreundlichkeiten aus. Nach dem Anfangsschwung stecken viele grüne Vorhaben fest.

Der grüne Vizekanzler Werner Kogler gibt sich gern hemdsärmelig. Aber was lässt sich bis zur nächsten Wahl noch umsetzen?

In der Woche vor der Ausstrahlung des ORF-"Sommergesprächs" am Montagabend wurden weiter lautstark Unfreundlichkeiten zwischen Grünen und ÖVP ausgetauscht. Als die Grünen etwa forderten, die Kindergärten in Bundeskompetenz zu holen und die ÖVP zu mehr Engagement bei der Schaffung von ...