Vor der Landtagswahl: Niederösterreich in Zahlen

Kein anderes Bundesland hat mehr Stimmberechtigte als Niederösterreich. Einige Daten im Vorfeld der Wahl am 29. Jänner.

Wie sehr wird die Volkspartei in ihrem Kernland abgestraft werden? Wird, wie es jüngste Umfragen prophezeien, vor allem die FPÖ aus dem erschütterten Vertrauen der Wählerinnen und Wähler Profit schlagen? Oder kommt die SPÖ doch noch vom Fleck? Und wie hoch wird die Wahlbeteiligung ausfallen? Zwei Wochen vor der niederösterreichischen Landtagswahl sind es Fragen wie diese, die den politisch Verantwortlichen des Landes Kopfzerbrechen bereiten. Die SN werfen einen Blick in jenes Bundesland, das so viele Stimmberechtigte hat wie kein anderes.

...