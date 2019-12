Vor Nationalrat: Grüne sehen ihre Anliegen umgesetzt

Gleich zwei grüne Erfolge will die Vize-Klubchefin der Ökopartei, Sigrid Maurer, im Nationalratsplenum am Mittwoch für sich verbuchen. Zum einen werde der Abschiebestopp für abgewiesene Asylwerber in Lehre beschlossen, zum anderen die Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), sagte sie in einer Pressekonferenz am Dienstag.

