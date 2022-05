Vorarlberg schaltet nicht mehr in Partei-Medien

Das Land Vorarlberg sowie die Vorarlberger Landesunternehmen werden ab sofort keine Inserate mehr schalten in Medien von Parteien, Teilorganisationen oder ihnen nahestehenden Organisationen. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss habe die Landesregierung am Dienstag gefasst, so am Mittwoch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Chef Daniel Zadra. Man habe den Vorarlberg Corporate Governance Kodex sowie die Richtlinie für Öffentlichkeitsarbeit angepasst.

