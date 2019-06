Vorarlberg wählt am 13. Oktober neuen Landtag

Die Vorarlberger Landtagswahl wird am 13. Oktober stattfinden. Das teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung mit. Der Wahltermin sei von der Regierung einstimmig beschlossen worden. Als Stichtag wurde der 16. Juli festgelegt. Ursprünglich hätte die Vorarlberger Landtagswahl am 22. September abgehalten werden sollen.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner verkündete den Wahltermin