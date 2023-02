Vorarlberg zahlt "Heizkostenzuschuss plus" aus

Zur Abfederung von Teuerung und gestiegenen Energiekosten zahlt das Land Vorarlberg im Frühjahr 2023 einen "Heizkostenzuschuss plus" in Höhe von 330 Euro aus. Finanziert wird dieser aus einem Zweckzuschuss des Bundes in Höhe von rund 20 Millionen Euro, anspruchsberechtigt sind laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mit bis zu 60.000 rund 40 Prozent der Haushalte "bis tief in die Mittelschicht". Anträge können bei der Wohnsitzgemeinde gestellt werden.

BILD: SN/APA/DPA/SVEN HOPPE Zur Abfederung der Teuerung zahlt Vorarlberg einen Extra-Zuschuss aus.