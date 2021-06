Vorarlberger Grüne bekommen nach 24 Jahren neuen Chef

Die Vorarlberger Grünen vollziehen am Samstag einen Generationswechsel. Johannes Rauch tritt nach 24 Jahren an der Spitze der Ländle-Grünen ab. Zur Wahl für seine Nachfolge als Landessprecher stellen sich Daniel Zadra und Eva Hammerer in einer gemeinsamen, gleichberechtigten Kandidatur, weitere Bewerbungen gingen nicht ein. Zur Landesversammlung im Montforthaus Feldkirch werden unter coronakonformen Bedingungen 200 Delegierte erwartet, ebenso Bundessprecher Werner Kogler.

SN/APA/GRÜNE VORARLBERG/KIRSTIN TÖD Das neue Spitzenduo in Vorarlberg