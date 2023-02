Vorarlberger NEOS wollen 2024 in die Landesregierung

Die Vorarlberger NEOS wollen nach der Landtagswahl 2024 mitregieren. Das hat die designierte Landessprecherin Claudia Gamon in ihrer Bewerbungsrede bei der Mitgliederversammlung am Samstag in Bregenz unterstrichen. "Ich möchte NEOS in die Landesregierung bringen, ich weiß, dass ich das kann", sagte Gamon. Zuvor hatte schon die scheidende Parteichefin Sabine Scheffknecht das politische Ziel, ab 2024 im Land mitzuregieren, klar ausgesprochen.

SN/APA/JOCHEN HOFER/JOCHEN HOFER Claudia Gamon (r.) wird neue Landessprecherin.