Vorarlberger ÖVP und Grüne stehen vor Koalitionsverhandlungen

Nach der Vorarlberger Landtagswahl haben die Sondierungsgespräche von ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag bereits ein Ergebnis gebracht: Grüne und ÖVP werden am Donnerstag in ein "vertiefendes Gespräch" und voraussichtlich ab Montag in Regierungsverhandlungen einsteigen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Landeshauptmann Wallner ist nach der Wahl sehr zufrieden