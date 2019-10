Vorarlberger Sondierungsgespräche starten am Dienstag

Die Vorarlberger ÖVP hat am Montag in Feldkirch in einer Präsidiums- und Vorstandssitzung den Fahrplan für die Regierungsverhandlungen festgelegt. Nach sondierenden Vier-Augen-Gesprächen mit den Chefs der anderen Landtagsparteien am Dienstag wird die ÖVP am Donnerstag wahrscheinlich mit den Grünen "vertiefende Gespräche" führen. Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen beginnen nächste Woche.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Dienstagvormittag starten Gespräche der ÖVP mit den NEOS und der SPÖ