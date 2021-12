Vorbereiten auf Omikron

Die Corona-Zahlen sinken, doch das Gesundheitsministerium ortet "bedenkliche Entwicklungen" - Neues Volksbegehren gegen die Impfpflicht sammelt bereits Unterschriften.

Von der Sieben-Tage-Inzidenz bis zur Spitalsbelegung, von der absoluten Zahl der Erkrankten bis zur Zahl der Intensivpatienten: Alle Corona-Daten zeigten am Weihnachtswochenende in die richtige Richtung, nämlich nach unten.

Dessen ungeachtet traten am Christtag strengere Corona-Regeln in Kraft. Denn das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass "vor dem Hintergrund der hohen Infektiösität der Omikron-Variante" eine "weitgehende Kontaktbeschränkung unerlässlich" sei. So steht es in der jüngsten Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu lesen, in der unter anderem auch für Silvester eine Sperrstunde um 22 Uhr verhängt wurde. "Mit Blick auf die jüngsten, bedenklichen Entwicklungen der ,Omikron-Variante'" sei es leider nicht möglich, "die angedachten Lockerungen betreffend die Jahreswechselfeiertage" wie ursprünglich geplant einzuhalten, heißt es im Text der Verordnung.

Auch die von der Tourismus-Wirtschaft heftig kritisierten neuen Einreiseregeln sind seit dem Christtag in Kraft. Das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Dänemark und Norwegen wurden als Variantengebiete eingestuft. Reisende aus diesen Ländern dürfen nur dann quarantänefrei einreisen, wenn sie dreifach geimpft sind und einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorweisen können. Bei Johnson&Johnson reicht eine zweimalige Impfung plus PCR-Test, da bei diesem Vakzin der erste Impfdurchgang nur aus einer Verabreichung bestanden hatte.

Vor diesem Hintergrund tritt am Montag neuerlich das neue Koordinierungsgremium GECKO zusammen. Die erste Sitzung von GECKO am Mittwoch der vergangenen Woche hatte erhebliche Aufregung ausgelöst, weil danach die vorverlegte Sperrstunde für Silvester und die verschärften Reiseregeln verkündet worden waren - Maßnahmen, mit denen niemand gerechnet hatte, weil die Regierung erst wenige Tage zuvor Lockerungen verkündet hatte. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass auch nach der GECKO-Sitzung von Montag Überraschungen verkündet werden.

Eine bemerkenswerte Aussage zur von der Regierung geplanten Impfpflicht nahm Verfassungsministerin Karoline Edtstadler in einem APA-Interview hin. Sie sagte, dass es nur dann zu einer Impfpflicht kommen könne, wenn die Vakzine entsprechende Wirksamkeit besitzen. Nach gegenwärtigem Wissensstand sei das auch bei der Omikron-Variante der Fall. Greife die Impfung aber nicht, werde man das Vorhaben überdenken müssen, sagte die ÖVP-Ministerin.

Gegen die Impfpflicht formiert sich übrigens ein neues Volksbegehren. Laut APA sind bereits mehr als 20.000 Unterstützungen eingegangen. Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen fanden auch am Stephanitag unter anderem in Wien und in der Stadt Salzburg statt.