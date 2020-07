Vorsitz in der LH-Konferenz bei Festakt übergeben

Traditionell an der Landesgrenze haben am Freitag die Landeshauptmänner von Oberösterreich und Salzburg, Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer (beide ÖVP), den turnusmäßigen Vorsitzwechsel in der Landeshauptleutekonferenz vollzogen. Haslauer, der diesem Gremium nun bis Jahresende vorsteht, stellt seinen Vorsitz unter das Motto "Stabilität und Zuversicht".

SN/APA (LAND SALZBURG)/FRANZ NEUMAY Haslauer übernimmt den Vorsitz von Stelzer