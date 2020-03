Vorwahltag bei den steirischen Gemeinderatswahlen

Obwohl die für 22. März angesetzten Gemeinderatswahlen wegen der Coronakrise verschoben wurden, gibt es am Freitag in der Steiermark die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe. In 285 Kommunen (ohne Graz) hat mindestens ein Wahllokal geöffnet, um Stimmen entgegenzunehmen. Sie bleiben gültig, wenn der Wahlsonntag binnen sechs Monaten nachgeholt wird.

SN/APA/INGRID KORNBERGER Eigentlicher Tag der Gemeinderatswahl am 22. März wurde abgesagt