Waffen durchs neutrale Land

Wie passen ausländische Waffentransporte durch Österreich und die militärische Neutralität der Republik zusammen? Ein Faktencheck.

Ob per Bahn, über die Autobahn oder in der Luft. Jährlich gibt es Tausende Militärtransporte von ausländischen Streitkräften durch Österreich. Immer wieder wird die Verschickung militärischer Güter durch das militärisch neutrale Österreich zum Politikum. So auch im beginnenden Hofburg-Wahlkampf. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hatte zuletzt gefordert, dass Österreich eine "No-Transport-Zone für Kriegsgerät" werden solle und warnte davor, dass die Republik trotz Neutralität "zur militärlogistischen Drehscheibe für Kriegsparteien" werde.

Tatsächlich durchqueren zahlreiche Militärtransporte Österreich. Das zeigt die aktuelle Beantwortung einer ...