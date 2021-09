Wahl in Graz: KPÖ kommt laut erster Hochrechnung auf den ersten Platz

Mit Punkt 16.00 Uhr haben am Sonntag die Wahllokale in Graz geschlossen. Die Bürger haben den 48-köpfigen Gemeinderat neu gewählt. Amtsinhaber ist seit 18 Jahren Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Seine ÖVP dürfte laut erster Hochrechnung aber eine klare Niederlage einfahren. Sensationell das Abschneiden der KPÖ ersten Informationen nach, sie dürfte auf fast 30 Prozent kommen.

Pressekonferenz ab 17.45 Uhr hier im Livestream

Eine riesige Überraschung brachte die Grazer Gemeinderatswahl heute, Sonntag: Laut der ersten SORA/ORF-Hochrechnung nahm die KPÖ der ÖVP - mit großem Vorsprung - Platz 1 ab. Die ÖVP verliert demnach 11,7 Prozentpunkte auf 26,1 Prozent, während die KPÖ auf 28,8 Prozent (plus 8,5 Punkte) zulegte. Damit dürfte die Amtszeit von ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl nach 18 Jahren zu Ende sein, Elke Kahr dürfte die erste KPÖ-Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt in Österreich werden. KPÖ-Spitzenkandidatin Elke Kahr konnte es in einer ersten Reaktion kaum glauben, sie dachte zuerst an einen Irrtum, freute sich dann aber über das Vertrauen der Grazerinnen und Grazer.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sagte in einer ersten Reaktion, über diesem Ergebnis sehe er noch viele Fragezeichen für sich selbst. "Graz hat sich verändert, ich kann zurückschauen auf sehr, sehr schöne, sehr erfolgreiche Jahre." Das müsse er jetzt erst verdauen, aber sein Haus sei wohlbestellt. "Es tut sehr weh dieses Ergebnis, auch in einem solchen Ausmaß zu verlieren."

Von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie am vorgezogenen Wahltag am Freitag vergangener Woche hatten die Grazerinnen und Grazer Zeit, ihre Stimme abzugeben. Durch den hohen Anteil an Wahlkarten - rund zehn Prozent der Wahlberechtigten - könnten sich am Montag, dem Auszählungstag der Wahlkarten, noch Mandatsverschiebungen ergeben.

9.387 Bürger haben bereits den vorgezogenen Wahltag am Freitag genutzt und ihre Stimme abgegeben. Diese werden gleich Sonntagabend ausgezählt und im Vorwahltag-Sprengel 08/80 im Bezirk St. Peter eingerechnet. Zusätzlich wurden 25.430 Wahlkarten (2017: 13.626) ausgegeben, der Großteil war online beantragt worden.

Bei der letzten GR-Wahl am 5. Februar 2017 platzierte sich die ÖVP unter Nagl mit einem deutlichen Zugewinn von 4,05 Prozentpunkten auf dem ersten Rang (19 von 48 Mandaten, 3 Stadtsenatssitze). Zweitstärkste wurde die KPÖ unter Stadträtin Elke Kahr mit einem leichten Plus von 0,48 Prozentpunkten auf 20,34 Prozent (10 Mandate, 2 Stadtsenatssitze). Die FPÖ als drittstärkste Partei erzielte bei einem Plus von 2,11 Prozentpunkten 15,86 Prozent (8 Mandate). Das Stadtsenatsmandat nahm Parteichef Mario Eustacchio als Vizebürgermeister wahr. Die SPÖ verlor 5,26 Prozentpunkte auf 10,05 Prozent, flog aus dem Stadtsenat und hielt fortan 5 Mandate. Die Grünen (minus 1,63 Prozentpunkte auf 10,51 Prozent) kamen auf einen Stadtratsposten und 5 Mandate. NEOS schafften aus dem Stand 3,94 Prozent und ein Gemeinderatsmandat. Die Wahlbeteiligung betrug 57,39 Prozent.