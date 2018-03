Wahl in Kärnten: Peter Kaisers SPÖ holte viele Stimmen aus ÖVP-Lager

Am Montagnachmittag wird das endgültige Ergebnis der Kärntner Landtagswahl vorliegen. Dann nämlich werden auch die Wahlkarten ausgezählt sein. Leichte Verschiebungen bei den Stimmgewichten sind noch möglich, mit Mandatsverschiebungen wird aber nicht mehr gerechnet. Am Sieg der SPÖ wird sich ebenso wenig ändern wie am Scheitern von Grünen und NEOS.

