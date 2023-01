Nach dem Wahldesaster: Die SPÖ muss endlich Antworten liefern

Achselzuckend auf die nächste Niederlage zu warten ist die beste Strategie, die Kanzlerschaft Herbert Kickl zu überlassen.

Wenn die konservative Alleinregierungspartei in Niederösterreich ein Fünftel ihrer Stimmen verliert; wenn Teuerung und Inflationsangst, also klassische sozialdemokratische Themen, den Wahlkampf beherrschen; wenn auch auf Bundesebene die türkis-grüne Regierung in ein Umfragetief sackt und so viele Stimmen auf Wanderschaft sind wie kaum je zuvor: Dann, sollte man meinen, schlägt die Stunde der SPÖ. Doch weit gefehlt, bei der Landtagswahl in Niederösterreich erlitt die Sozialdemokratie ein Desaster, und auch die Umfragewerte auf Bundesebene signalisieren alles andere als einen Höhenflug.

