Wahl in Niederösterreich: Spitzenkandidaten gaben ihre Stimme ab

Die Landtagswahl in Niederösterreich läuft auf Hochtouren. Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und FPÖ sind bereits zur Wahlurne geschritten.

Bei kaltem, stürmischen Wind ist Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, erstmals ÖVP-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, am Sonntag in Klosterneuburg zur Stimmabgabe gegangen. Sie kam mit Familie und - schwarzem - Hund Milou zu Fuß ins Wahllokal. "Jetzt heißt's nur mehr abwarten und Daumen drücken - jetzt sind die Wählerinnen und Wähler am Wort", meinte sie.

Aktuelle politische Statements in Richtung Mitbewerber waren nicht zu hören. Sie wünsche sich, "dass das neue Miteinander heute gestärkt wird", so die Landeshauptfrau.

"Lange geschlafen, gemütlich gefrühstückt - ab zur Wahl", hatte Mikl-Leitner zu den zahlreichen wartenden Journalisten vor Betreten des Wahllokals, einem Kindergarten am Ölberg, gesagt. Neben Ehemann Andreas ging auch die ältere Tochter Anna zur Urne. Nach dem Mittagessen daheim "geht es dann ab ins Büro nach St. Pölten", hieß es.

SPÖ-Kandidat will etwas verändern

Auch der SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl ist bereits im Wahllokal fotografiert worden. Er kam zu Fuß mit Ehefrau Rosemarie zum Wahllokal im Kulturheim Süd. Der Landesrat und SPÖ-Landesparteivorsitzende meinte, er habe ein gutes Gefühl: "Ich bin ganz sicher, dass es gut läuft."

"Ändamawos!" ist seine Devise für diese Wahl. Der im Juni 2017 eingestiegene Schnabl will mit "seiner" SPÖ deutlich stärker werden und die ÖVP-Absolute brechen. Das wäre die Trendwende: Denn die SPÖ stürzte in Niederösterreich mit sechs Mal Minus in den letzten sieben Wahlen vom Höchststand 45,4 Prozent (1979) auf zuletzt nur 21,6 Prozent ab, sie liegt jetzt fast 30 Punkte hinter der ÖVP.

Zur Causa rund um den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer in Zusammenhang mit NS-Liedgut der Burschenschaft Germania, in der Landbauer bis vor kurzem Mitglied war, sagte Schnabl auf Anfrage, er sei froh, dass es noch vor der Wahl "eine deutliche Klarstellung" von den anderen Parteien gegeben habe. Die SPÖ hat sich gegen ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ ausgesprochen.

Umstrittener FPÖ-Kandidat denkt nicht an Rücktritt





FPÖ-Listenerster Udo Landbauer schritt am Sonntag als erster der Spitzenkandidaten zur Stimmabgabe bei der niederösterreichischen Landtagswahl. Auf die Rücktrittsaufforderungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen wollte der wegen der NS-Liedgut-Affäre seiner Burschenschaft Germania in Bedrängnis geratene Politiker dabei nicht eingehen. Jetzt sei der Wähler am Wort, meinte Landbauer.

Es habe in den vergangenen Tagen "viel medialen Wirbel" gegeben. Er selbst sei von Anfang an für eine gerichtliche Aufklärung der Causa eingetreten, und es gebe gegen ihn wegen der antisemitischen und rassistischen Liedtexte der Germania auch kein Ermittlungsverfahren, betonte Landbauer einmal mehr.

Spekulationen, wonach die niederösterreichische FPÖ wegen der Liedgut-Affäre, die auch die mit der ÖVP regierende Bundes-FPÖ gehörig ins Schwimmen gebracht hat, nicht Landbauer, sondern Klubobmann Gottfried Waldhäusl als Landesrat nominieren könnte, wollte der freiheitliche Spitzenkandidat ebenfalls nicht kommentieren. "Wir haben eine Liste, die gültig ist, und heute wird gewählt." Danach werde man weitersehen.

Dass die niederösterreichische Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna MIkl-Leitner eine Zusammenarbeit mit Landbauer bereits ausgeschlossen hat, beurteilte der blaue Spitzenkandidat am Wahlsonntag so: "Interessant ist für mich, dass sie offensichtlich schon vor dem Entscheid der Wähler ihre Konstellation Richtung Rot oder Grün bekanntgegeben hat."

