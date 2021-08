Wahl in Oberösterreich: Alle Parteien geloben Wahlkampfkosten-Grenze einzuhalten

Der Landtagswahlkampf in Oberösterreich kommt allmählich in Fahrt. Seit 6. Juli läuft der Zähler für die Wahlkampfkosten. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Obergrenze von sechs Millionen Euro. ÖVP und FPÖ kündigen zwar an, den von ihnen beschlossenen Deckel einzuhalten, nannten aber bei einem APA-Rundruf keine Zahlen. Die SPÖ hat nach eigenen Angaben 3,5 Mio. Euro budgetiert, bei den Grünen sind es 1,7 Mio. Euro und bei den NEOS - inklusive Kommunalwahlen - 500.000 Euro.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Sechs Mio. Euro dürfen die Parteien ausgeben