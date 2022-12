Mikl-Leitners Wahlmotto lautet: "Alle gegen uns"

Die niederösterreichische ÖVP inszeniert den Landtagswahlkampf als Abwehrschlacht. Doch an der Allmacht der ÖVP und der Allpräsenz der Landeshauptfrau führt kein Weg vorbei.

Die Landesmutter gegen den Rest der Welt: So inszeniert die niederösterreichische Volkspartei den Wahlkampf für die Landtagswahl am 29. Jänner. Johanna Mikl-Leitner ist die Spitzenkandidatin aller sechs ÖVP-Teilorganisationen. Johanna Mikl-Leitner führt die Landesliste der ÖVP an. Johanna Mikl-Leitners Name prangt sogar auf dem Wahlzettel, wo man auf die Nennung der in Verruf geratenen ÖVP tunlichst verzichtet. Und lieber als Liste "LH Johanna Mikl-Leitner - VP NÖ" antritt.

Vor fünf Jahren, bei ihrem ersten Antreten als Landeshauptfrau, konnte Mikl-Leitner ...