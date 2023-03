Alle sind arm, alle sind unzufrieden, tiefe Gräben zerreißen das Land. - Liest man diese Befunde, muss man zum Schluss gelangen, dass die Rache der Wähler fürchterlich sein wird. Dass bei Wahlen in einem derart zerklüfteten Land kein Stein auf dem anderen bleibt.

Umso überraschender ist es, dass bisher alle Steine dort geblieben sind, wo sie waren: Der Bundespräsident wurde glatt wiedergewählt. In Tirol konnte sich die ÖVP trotz Verlusten an der Macht halten, ebenso in Niederösterreich. Auch ...