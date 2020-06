Wahlen zu Vorarlberger Gemeindevertretungen am 13. September

Die im März infolge der Corona-Pandemie abgesagten Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen werden nun nicht wie zunächst avisiert am 6., sondern am 13. September abgehalten. "Es gibt in den Gemeinden eine leichte Mehrheit für den 13. September", begründete Andrea Kaufmann (ÖVP) am Montag auf APA-Anfrage namens des Vorarlberger Gemeindeverbands das geänderte Datum.

SN/APA (Archiv)/JOCHEN HOFER Im September werden neue Bürgermeister gesucht