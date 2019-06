Die Spitzenkandidaten der Parteien stehen mit einer Ausnahme fest. Wer im Wahlkampf wie aufgestellt ist und wo die Stolpersteine liegen.

Es sind 100 Tage bis zur Nationalratswahl. Da kann noch viel passieren. Dennoch manifestiert sich ein Trend: Die ÖVP liegt voran in der Wählergunst. In der Formel 1 würde man es wohl so formulieren: Kurz in Pole Position. Hinter ihm ...