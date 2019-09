Umfragen befeuern jeden Wahlkampf. Was Wählerbefragungen leisten können, was nicht und warum Parteien mit allzu guten Umfragewerten mitunter gar nicht besonders glücklich sind.

Die PR-Abteilungen der politischen Parteien bewegen sich wenige Wochen vor der Wahl auf einem schmalen Grat, was Wahlumfragen angeht. Einerseits will man stark und siegessicher wirken. Andererseits will man sich auch nicht zu selbstsicher geben, sonst - so die Sorge ...